До главного бухгалтерского конкурса осталось совсем немного времени

До главного бухгалтерского первенства осталось совсем немного времени. С 11 по 21 сентября 2018 года ИПБ России на своем официальном сайте проведет конкурс «Лучший бухгалтер России — 2018».

Принять участие в конкурсе могут все желающие абсолютно бесплатно. Предварительная регистрация также не требуется.

Для всех номинаций эксперты разработали комплексные интересные, не имеющие аналогов задачи. Для их решения участникам пригодятся все приобретенные знания, умения и навыки.

Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными призами. Торжественная церемония награждения состоится 29 ноября 2018 года на Конгрессе ИПБ России в Москве.