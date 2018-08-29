До главного бухгалтерского конкурса осталось совсем немного времени

Над.К, Вы писали: Вы московские заработки не равняйте со всей страной. В регионах у людей не...
Вы московские заработки не равняйте со всей страной. В регионах у людей нет столько денег, ...
Моя маникюрша все время принимает на дому, у нее почти каждый день полная запись, выходит больше ...
Старый ворчун, Вы писали:glav=buh, Вы писали:Над.К Только у вас с ног на голову все поставле...
Над.К, Вы писали:.Кроме того, в стопятый раз - по нашим законам невозможно дома ни тортики печь, ...
glav=buh, Вы писали:Над.К Только у вас с ног на голову все поставлено - сначала надо содрать...
Над.К, Вы писали: Потому что у неё это постоянная работа. У неё и стаж идет. Мы же о подрабо...
alex1995, Вы писали: президент обманул своих избирателей Не надо на него клеветат...
Над.К Только у вас с ног на голову все поставлено - сначала надо содрать налоги, а потом как...
Тогда каждый, кто получает доход - платит налог, а каждый, кто производит товар - отвечает за кач...
сами покупаете эту еду с рук и вам это выгодно, потому что дешевле, чем в магазине Я лично&...
Над.К Так надо сначала создать нормальные условия для самозанятых ежематерей, а ...
Над.К, Вы писали:Так надо сначала создать нормальные условия для самозанятых ежематерей, а потом ...
MissCherie, Вы писали:Сколько же налогов вы желаете видеть от тортиков, маникюра, эпиляции и ресн...
Вела ИП на УСН в Контуре - элементарно, что называется "для чайников". Потом ООО на УСН в "Мое де...
Геноцид и рабство. Думаю, что 1. исчезнут после всех реформ "малые муниципальные образования" тип...
привыкли все на халяву рассчитывать... Т.е. те, кто проработал 30-35 лет - халявщики? Вы, з...
А я хочу видеть равенство перед законом всех: и легальных предпринимателей, и яжематерей. ...
Ну, в первую очередь, я считаю, что надо аккуратно к машине относиться, тогда меньше ремонтов пон...
MissCherie, Вы писали:Сколько же налогов вы желаете видеть от тортиков, маникюра, эпиляции и ресн...
Mrs AnRe, Вы писали:_olgrig@list.rul, Вы писали:нормально....повышать надо.....мы все на пенсии п...
Над.К, Вы писали:Любительницам передергивать Ну вообще-то это вы передергиваете, приводя в ...
Прошу Вас, отнеситесь к этому с пониманием...
Ну, что, рабы, дождались? Чем закончилось, то ? Вы повышайте, но я против? Как лошар стригли, так...
Сколько же налогов вы желаете видеть от тортиков, маникюра, эпиляции и ресничек на дому? Еще и КК...
Любительницам передергивать Ну вообще-то это вы передергиваете, приводя в пример наркотики....
Над.К, Вы писали:Неуплата налогов в определенных размерах - тоже уголовное преступление. На...
Поэтому бороться надо со всеми, кто в тени. бабки с огурцами и тетки с тортами - и есть те ...
"Дорогая! То, что ты видела - неправда!"
Вместе с тем, в случае если деятельность организации ИП
направлена на приобретение товаров у физ...
_olgrig@list.rul, Вы писали:нормально....повышать надо.....мы все на пенсии при трудовом стаже 48...
Кто-то ест капусту, кто-то мясо, а вместе - голубцы! Не верьте глазам своим, верьте правите...
нормально....повышать надо.....мы все на пенсии при трудовом стаже 48 лет еще и работаем.....моло...
минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, хрен редьки не слаще. Что...
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!