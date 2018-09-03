Налогоплательщики могут обратиться за налоговым уведомлением в МФЦ

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Над.К devasman, ну я сама решу, когда и кому писать :) Но вы хорошо вот сейчас показали свой уровень об... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

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ВаляЧел Вы вообще понимаете что вы пишите? Человек сидит, получает деньги, ни за что не платит, получает ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

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IriEro Граждане-товарищи, а вы точно на одном языке и об одном и том же разговариваете? Похоже, что друг... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman могла бы легально вязать и даже что-то платить государству. это при каких условиях? Когда е... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman Natali Kr, Вы писали:Я с Вами в целом согласна - платить налоги надо. Но подход государства многи... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Nаdine Natali Kr, Вы писали: Вам пишут про то, что налоги нашего государства не позволяют выйти из ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты