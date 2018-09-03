Налогоплательщики могут обратиться за налоговым уведомлением в МФЦ

Купил комп в 2008 году. До этого своего компа не было. На компе была виста. Сейчас прошло около 1...
гыгы: https://3september.ru/Какой-то прям национальный праздник.
Получает. Учитесь читать ветку. Да я вам не про веткочитательство, а про практический опыт...
Так что клиентам лучше вести себя предсказуемо, «действовать по шаблону». Ш...
Не пойму, а кому нужны и для чего обезличенные данные, да так, что за них ещё и деньги отдавать?
devasman, ну я сама решу, когда и кому писать :) Но вы хорошо вот сейчас показали свой уровень об...
Над.К, Вы писали:Мне уже времени на это тратить жалко Когда нечего ответить по сути. Сидите ...
не получает пособие по безработице Получает. Учитесь читать ветку. То, что человек, находясь в же...
Зачем вы заставляете меня опять перечитывать вашу воду? Затем, что вы зачем-то требуете (во...
Вы вообще понимаете что вы пишите? Человек сидит, получает деньги, ни за что не платит, получает ...
Хорошо что, банк, а не людь.
Над.К, Вы писали: Можете перечитать все посты этой ветки. Они на месте.Вы вообще понимаете ч...
Зачем нам это? Ни холодно, ни жарко.
Патент для самозанятых не предполагает взносов. Патенты для самозанятых есть по трем вида...
Natali Kr, Вы писали:А их существует. Но имеющаяся в нашем государстве толкает эту вязальщицу, пе...
Над.К, Вы писали: Я Вам ответила много раз и совершенно конкретно. Конкретнее некуда. Ч...
devasman, Вы писали:могла бы легально вязать и даже что-то платить государству. это при как...
Граждане-товарищи, а вы точно на одном языке и об одном и том же разговариваете? Похоже, что друг...
glav=buh, Вы писали:natalisa52, Вы писали:Море есть предложений, но их даже и рассматривать не хо...
могла бы легально вязать и даже что-то платить государству. это при каких условиях? Когда е...
Natali Kr, Вы писали:Я с Вами в целом согласна - платить налоги надо. Но подход государства многи...
devasman, Вы писали:Nаdine, Вы писали:Сударыня, Вы в пылу полемики что-то уж слишком... гм,...
Nаdine, Вы писали:Сударыня, Вы в пылу полемики что-то уж слишком... гм, мягко скажем, увлек...
devasman, Вы писали:ни взносы Ну без проблем, тогда не пользуйтесь скорой помощью, поликлин...
Хватит воды! Отвечайте конкретно. Я Вам ответила много раз и совершенно конкретно. Конкретн...
И что они в семикомнатной квартире делают, в прятки играют?
devasman, Вы писали: систематическая и регулярная... Готовьтесь становиться ИП. Ну вот...
devasman, Вы писали:ни взносы Ну без проблем, тогда не пользуйтесь скорой помощью, поликлин...
систематическая и регулярная... Готовьтесь становиться ИП.
devasman, Вы писали:каким волшебным образом я должна стать честной перед государством? Если...
Natali Kr, Вы писали: Вам пишут про то, что налоги нашего государства не позволяют выйти из ...
ни взносы Ну без проблем, тогда не пользуйтесь скорой помощью, поликлиниками и больницами. ...
glav=buh, Вы писали:Natali Kr, Вы писали:glav=buh, Вы писали:Natali Kr, Вы писали: А девочки...
glav=buh, Вы писали:Natali Kr, Вы писали:glav=buh, Вы писали:Natali Kr, Вы писали: А девочки...
Natali Kr, Вы писали:glav=buh, Вы писали:Natali Kr, Вы писали: А девочки вам говорят - так д...
glav=buh, Вы писали:Natali Kr, Вы писали: А девочки вам говорят - так давайте сделаем так, ч...
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