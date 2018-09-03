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Налогоплательщики могут обратиться за налоговым уведомлением в МФЦ

Россияне могут получить налоговое уведомление в многофункциональных центрах. Для этого нужно заполнить заявление, типовой формат которого увердила Федеральная налоговая служба.

В письме ведомства № БС-4-21/16590@ от 27.08.2018, указаны данные, которые налогоплательщику потребуется указать в заявлении.

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