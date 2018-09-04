Казнить нельзя помиловать: как запятая меняет смысл юридического вопроса

«Казнить нельзя помиловать» — всем знаком этот классический пример, как запятая может изменить смысл фразы. В реальной жизни тоже встречаются такие ситуации, когда отсутствие запятой приводит к невозможности понять смысл предложения.

Участница нашего форума написала, что у них в организации уволился директор. Быстро оформить смену руководителя не получится, а фирме надо работать, подписывать документы и отчетность. Интересовал её вопрос доверенности, подписанной старым директором.

Однако постановка вопроса «Будет ли действительна доверенность, подписанная старым директором после его увольнения?» озадачила форумчан. Идет ли речь о действии доверенности после увольнения руководителя или о том, что доверенность будет подписана именно после увольнения директора.

О том, какую роль сыграла тут запятая, можно узнать в теме «Директор уволился, доверенность не на сотрудника».