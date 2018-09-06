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Новую статистическую форму должны будут сдать все НКО

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Росстат приказом № 540 от 04.09.2018 утвердил две формы отчетности для некоммерческих организаций.

1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации» сдается каждый год, не позднее 1 апреля.

1-НКО «Сведения о деятельности некоммерческой организации» - единовременная форма, будет сдана только за 2018 год. Сдавать её должны все НКО без исключения. Срок представления - 1 апреля 2019 года.

Формы и порядок их заполнения можно найти в приложенных файлах.

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