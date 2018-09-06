Новую статистическую форму должны будут сдать все НКО

Вот что происходит, пока мы тут из-за тортиков на дому спорим :)
Да нормальный закон.. чего непонятно, если есть 3 детей возрастом до 12 лет, то можно брать в гра...
А где же в статье предложение президента , что в 2019 г. и 2020 г. будет предусмотрен льготный вы...
Это народ свои накопительные пенсии выводит... Лучше тратить их в 60 на Кипре и Кайманах, чем в 6...
Есть же люди, которые могут использовать любые законы себе на пользу.
Уже запутались в количестве законов и кодексов.
Как же нашим чиновникам хочется денег. Может, просто зарплаты отменить, ввести пайки и всех...
Над.К, Вы писали:Svetyshka, где вы в новости увидели отчет для работодателей? "Власти с...
Кто-нибудь может здраво объяснить: почему я в Турцию бесплатно приезжаю, а перемещаясь по своей р...
А работодатель тогда как хочет, так и платит. Вот это и есть справедливость.
хорошо сказал...
Ежегодный оплачиваемый отпуск.... А что, у кого то проблема была идти в отпуск в удобное дл...
"смогут брать отпуск в удобное для них время", простите, а какой они могут брать отпуск? Обы...
Мне не понятно, как будет считается трудовой стаж. Скажем, женщина отработала на предприятии 6 ле...
Сотрудники одного из крупнейших банков Китая China Construction и другие банки, отказывают гражда...
Из вчерашнего выступления Терезы Мэй в британском парламенте: NO PLACE FOR THEIR MONEY...
никогда такого не было и вот опять (с)
Чем больше спрос тем выше цена. У меня вот сбережения в мосты и капусту вложены
Вы спросилиУ ИП на патенте могут быть заказчики-юрлица? Я ответила "Конечно".
зараза, Вы писали:IriEro, Вы писали:А кто помнит из какого фильма это проклятие: "Чтоб ты жил на ...
Над.К, Вы писали:Конечно. Потому что юрлицо в принципе не может заниматься физкультурой. Оно ж не...
Можно обманываться сколько хочешь, занялся предпринимательской деятельностью, плати с дохода нало...
Конечно. Потому что юрлицо в принципе не может заниматься физкультурой. Оно ж не материально )
Чем больше разделов, тем больше ошибок. Чем больше ошибок, тем больше штрафов.
ВаляЧел, Вы писали:Ну, это вы погорячились и голословите))) Я просто милая и добрая, и не о...
ВаляЧел, Вы писали:latikva, вы сознательно передергиваете. И пытаетесь вложить в мои уста то, чег...
ВаляЧел, Вы писали:Тут активно продвигают идею, что каждый сам для себя может решать, какие закон...
зараза, Вы писали:Хо́бби - это некое занятие, которым занимаются на досуге, для наслаж...
Ясно. А в отношении деятельности "проведение занятий по физической культуре и спорту"? У ИП на па...
Ну, это вы погорячились и голословите))) Я просто милая и добрая, и не очень тыкаю вас в ва...
Про спор в доме ростовщика Джафара я уже писала :D Налицо смещение понятий (отсутствие прави...
да вы обычный бизнес оставьте в покое и не понадобится социально-ориентированный с господдержкой
Хо́бби - это некое занятие, которым занимаются на досуге, для наслаждения. А когда зан...
Вместо того, чтобы обеспечить меры поддержки бизнесу идет беспрерывное закручивание гаек.((( В ре...
ВаляЧел, Вы писали:А зачем мне повторять уже написанное? За тем, что вы лжете. Н...
А зачем мне повторять уже написанное? За тем, что вы лжете.
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