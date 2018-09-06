Новую статистическую форму должны будут сдать все НКО

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MissCherie Да нормальный закон.. чего непонятно, если есть 3 детей возрастом до 12 лет, то можно брать в гра... Многодетные родители смогут уйти в отпуск в удобное для них время

понаехавший Тут А где же в статье предложение президента , что в 2019 г. и 2020 г. будет предусмотрен льготный вы... Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста

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dana Как же нашим чиновникам хочется денег. Может, просто зарплаты отменить, ввести пайки и всех... Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

sunflower_tk Кто-нибудь может здраво объяснить: почему я в Турцию бесплатно приезжаю, а перемещаясь по своей р... Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

Alextel А работодатель тогда как хочет, так и платит. Вот это и есть справедливость. хорошо сказал... Когда можно и нельзя уволить за прогул

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Лена2009 "смогут брать отпуск в удобное для них время", простите, а какой они могут брать отпуск? Обы... Многодетные родители смогут уйти в отпуск в удобное для них время

Кошки Рyлят Сотрудники одного из крупнейших банков Китая China Construction и другие банки, отказывают гражда... Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз

Кошки Рyлят Из вчерашнего выступления Терезы Мэй в британском парламенте: NO PLACE FOR THEIR MONEY... Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз

room111 Чем больше спрос тем выше цена. У меня вот сбережения в мосты и капусту вложены Минфин закупит у ЦБ валюту в рекордном размере

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Невоспитанная Чем больше разделов, тем больше ошибок. Чем больше ошибок, тем больше штрафов. Справка 2-НДФЛ скоро изменится

Wern ВаляЧел, Вы писали:Ну, это вы погорячились и голословите))) Я просто милая и добрая, и не о... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел Ну, это вы погорячились и голословите))) Я просто милая и добрая, и не очень тыкаю вас в ва... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Nаdine Про спор в доме ростовщика Джафара я уже писала :D Налицо смещение понятий (отсутствие прави... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

StugIII да вы обычный бизнес оставьте в покое и не понадобится социально-ориентированный с господдержкой Госдума может принять закон о социальном предпринимательстве в этом году