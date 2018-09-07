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Операторов курортного сбора освободят от банковской комиссии за перечисление денег в бюджет

Правительство вносит в Госдуму законопроект с поправками, которые должны снизить финансовую нагрузку на операторов курортного сбора. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В ходе реализации эксперимента с курортным сбором возникла проблема - банки взимаю комиссию при перечислении собранных денег в региональный бюджет.

Чтобы этого избежать в дальнейшем, в закон «О банках и банковской деятельности» внесут изменения.

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