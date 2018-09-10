Депутаты предлагают запретить снятие наличных с безымянных карт

Комитет Госдумы по финрынку предлагает запретить снятие наличных с неперсонифицированных карт, пишет РИА Новости.
«Если говорить о поддержке безналичных платежей, мы внесем ограничение, в соответствии с которым нельзя будет снимать наличные деньги с неперсонифицированных платежных карт. Сейчас можно снимать до 15 тысяч рублей без всяких проблем, мы хотим это запретить для тех карт, которые не идентифицируют владельца», — заявил глава комитета Анатолий Аксаков на пресс-конференции по планам работы в осеннюю сессию 2018 года.
Он добавил, что такая мера позволит в том числе бороться с мошенничеством, связанным с использованием предоплаченных карт.
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