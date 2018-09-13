Данные для расчета коэффициента Кц за август 2018 года

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ale96433132 Суть вы уловили, тут я полностью согласен. Проблема в том, что сейчас мало кто не будет просвещат... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

ale96433132 Митяй, давай пусть каждый сам сходит на митинг Навального и потом расскажет как было на самом дел... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

sv777 А что это за штраф такой? Ну вот если только за среднесписочную автоматом 200 рублей выпишут, а ... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

ale96433132 Боюсь, что президентом вы поединок проиграете. Он в очень хорошей форме ... И в отличие от нас с ... Чиновников можно будет вызывать на дуэль и сражаться с ними на шпагах

Над.К и тут просят вначале СДАТЬ. Ну где-то может и просят, а по факту многие сразу и штрафуют. Н... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

titova-tlt Автоматом штрафы не начисляются. Налоговая не знает, сдали вы ее или нет? Может вы ее по почте от... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

KateK Ну вот если только за среднесписочную автоматом 200 рублей выпишут и тут просят вначале СДА... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

natalisa52 Вот из какого пальца высосана эта налоговая нагрузка? Как она может быть в пределах 7... Бизнес наращивает долги перед поставщиками

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Над.К а штрафа за не сданную отчетность разве нет? А что это за штраф такой? :) Ну вот если толь... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

na4atova Добрый день! Организация выиграла лицензию на аукционе с целевым назначением: геологическое изуче... Предприятие несет расходы на освоение природных ресурсов

имя Ну так может покупатели увеличивают товарные запасы перед грядущим повышением цен? Бизнес наращивает долги перед поставщиками

Zveruga Я считаю, что овальный должен извиниться перед школьниками, отдать им свои акции и уйти из политики. Чиновников можно будет вызывать на дуэль и сражаться с ними на шпагах