Данные для расчета коэффициента Кц за август 2018 года

Боюсь, что президентом вы поединок проиграете. Он в очень хорошей форме ... И в отличие от нас с ...
А если работников 500 - вряд ли главбух единственный бухгалтер в организации, Это реальная ...
Суть вы уловили, тут я полностью согласен. Проблема в том, что сейчас мало кто не будет просвещат...
Митяй, давай пусть каждый сам сходит на митинг Навального и потом расскажет как было на самом дел...
ale96433132, вы сюда специально пришли - Навального рекламировать? Навального сейчас его вы...
А что это за штраф такой? Ну вот если только за среднесписочную автоматом 200 рублей выпишут, а ...
Боюсь, что президентом вы поединок проиграете. Он в очень хорошей форме ... И в отличие от нас с ...
и тут просят вначале СДАТЬ. Ну где-то может и просят, а по факту многие сразу и штрафуют. Н...
Автоматом штрафы не начисляются. Налоговая не знает, сдали вы ее или нет? Может вы ее по почте от...
Ну вот если только за среднесписочную автоматом 200 рублей выпишут и тут просят вначале СДА...
Елена_N, Вы писали:И то, что "задача - не начислить, а устранить нарушение" - это тоже, мягко гов...
ale96433132, Вы писали:
А я вот, кстати, подумал, что этот "дуэльный
закон" не плохая вещь. Это ...
Вот из какого пальца высосана эта налоговая нагрузка? Как она может быть в пределах 7...
Пфффффф! Белый и пушистый. Но так ежели он няшечка такой, отчего мы - которых сотни тысяч и в ног...
Получается,что курортный сбор который введёт для отдельных регионах не имеет силы, так его ...
ale96433132, вы сюда специально пришли - Навального рекламировать?
а штрафа за не сданную отчетность разве нет? А что это за штраф такой? :) Ну вот если толь...
mityai, Вы писали:Кстати, а женщину можно вызвать? а женщина мужчину?... а бывшего равного? а есл...
полное игнорирование реальности Вот это очень смешно. Дальше уже читать не стала.
Добрый день! Организация выиграла лицензию на аукционе с целевым назначением: геологическое изуче...
Zveruga, Вы писали:Natali Kr, Вы писали:Подождите...так там же равный равного.. Навальный- то не ...
Ну так может покупатели увеличивают товарные запасы перед грядущим повышением цен?
Конечно, серьезно. Большинство сидит тихо-мирно подстраиваются, никакой неустойчивости не наблюда...
спасибо! как всегда, все удобно и оперативно.
А я вот, кстати, подумал, что этот "дуэльный
закон" не плохая вещь. Это ж можно на законных осн...
лицо, не относящееся к категории государственных или муниципальных
служащих, может только наруши...
А за что собственно извиняться? Золотов что-то украл? Или овальный уже стал коммунистом и требует...
А мне про "минимизацию взаимодействия с налогоплательщиком" в "последние годы" понравилось.. Что ...
Теперь, что у нас не все равны, принято законодательно. Это итак было понятно, но теперь - ...
Кстати, а женщину можно вызвать? а женщина мужчину?... а бывшего равного? а если он только сегодн...
За СЗВ-М точно придется В принципе я так и предполагала.
Над.К, оказывается, за митинги Навального.
Это многое объясняет ))) Гражданка Над.К - типичный пр...
Я считаю, что овальный должен извиниться перед школьниками, отдать им свои акции и уйти из политики.
ale96433132, Вы писали:После того, как опубликовали поместье Золотова в Борвихе, этот "дворянин" ...
Natali Kr, Вы писали:Подождите...так там же равный равного.. Навальный- то не служащий - стало бы...
Навальный лично оскорбил Золотова и поэтому Золотов лично вызвал овального на дуэль. А этот плове...
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