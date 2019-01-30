Отправленные декларации по НДС до сих пор не приняты

Многие бухгалтеры в эту отчетную кампанию столкнулись с тем, что их отправленные декларации игнорируются налоговиками. Из ИФНС не приходит протоколов о принятии. Бухгалтеры волнуются.

Как объясняют спецоператоры, такое явление обусловлено техническими проблемами на стороне ФНС.

Дело в том, что налоговики сейчас осуществляют плановый переход на АИС3: региональные базы заменяются на федеральные.

Предполагается, что высылать квитанции и протоколы ФНС начнет после 1 февраля.

Об этом, в частности, сообщает «Калуга-Астрал».