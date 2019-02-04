На «Клерке» появился новый калькулятор для рефинансирования кредитов

На «Клерке» появился еще один инструмент — калькулятор сравнения тарифов на рефинансирование кредитов.

Вам нужно всего лишь ввести срок, сумму кредита и возраст заемщика, и инструмент подскажет, в каком банке выгоднее рефинансироваться.

Пока там всего три банка, но в ближайшее время их список пополнится.

Для организаций и ИП у нас есть другой полезный инструмент - сравнение тарифов банков на расчетно-кассовое обслуживание.