ФНС приносит извинения за временные неудобства в принятии отчетности

Федеральная налоговая служба на своем сайте наконец опубликовала сообщение о задержках с принятием отчетности.

Проблемы связаны с переходом на централизованное программное обеспечение налогового администрирования. В результате внедрения обещаны новые сервисы, экстерриториальный и бесконтактный принцип обслуживания.

ФНС России обращает внимание, что для подтверждения своевременной сдачи отчетности, достаточно квитанции спецоператора об её отправке через ТКС. Направлять повторно отчетность, по которой ФНС России не представила результирующие квитанции, не требуется. Соответствующие разъяснения доведены до территориальных налоговых органов.

ФНС России уверяет, что делает все возможное для скорейшего завершения всех этапов внедрения новой программы и приносит извинения за временные неудобства.

О массовых проблемах с личными кабинетами налогоплательщиков и январскими платежами по налогам в сообщении ничего не говорится.