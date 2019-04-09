«Почта России» внедрила онлайн-сервис по оплате услуг ЖКХ и переводу с карты на карту

На сайте Почты России появился сервис по оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и иных услуг с помощью банковской карты, также позволяющий совершать переводы с карты на карту.

Сейчас на портале доступна оплата услуг в адрес порядка 3000 поставщиков, количество которых будет увеличиваться. Для совершения платежей клиенту необходимо выбрать на сайте интересующий его раздел услуг и получателя, указать сумму платежа, ввести реквизиты банковской карты и произвести оплату.

Также пользователям доступен личный кабинет, где сохраняется история совершенных платежей. Здесь также можно сохранить реквизиты банковской карты и создать шаблоны платежей.

При оплате или совершении перевода на портале с плательщика может взиматься комиссия банком-эквайером, при этом пользователи платежного сервиса могут получить кэшбэк до 10% от суммы операции, сообщает пресс-служба почтового оператора.