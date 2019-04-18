Как некоммерческой организации внести изменения в ЕГРЮЛ

Документы для государственной регистрации фонда представляются в соответствующий территориальный орган Министерства юстиции, который принимает решение о госрегистрации (об отказе в госрегистрации) фонда.

Внесение в ЕГРЮЛ сведений в отношении фонда осуществляется уполномоченным налоговым органом на основании решения о государственной регистрации и соответствующих документов, представленных в налоговый орган органом Минюста.

Учитывая изложенное, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о кодах ОКВЭД следует представить в соответствующий территориальный орган Минюста заявление по форме Р14001.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-14/5744@ от 29.03.2019.