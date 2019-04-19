Работодателей обяжут сдавать в ПФР новую отчетность. Узнайте, кого, когда и зачем

Все работодатели, осуществляющие свою деятельность в Республике Крым и городе Севастополе, должны будут представить в ПФР сведения о тех периодах работы или иной деятельности работающих у них граждан, которые имели место до регистрации этих граждан в системе обязательного пенсионного страхования.

Соответствующий законопроект, подготовленный Минтрудом, одобрен на заседании Правительства.

Законопроектом также предусмотрена обязанность граждан, самостоятельно обеспечивающих себя работой, представить такие сведения в ПФР в отношении себя.

Данные сведения должны быть представлены в срок до 31 декабря 2021 года.

Глава Минтруда Максим Топилин пояснил, что сведения будут включены в индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц, и напомнил, что аналогичная работа в отношении застрахованных лиц, проживающих на иных территориях РФ, была проведена в 2003-2008 годах.