Разработают новые формы по постановке физлиц на налоговый учет

ФНС опубликовала на федеральном портале уведомление о разработке проекта «Об утверждении формы, формата заявления физлица о постановке на учет в налоговом органе и порядка его заполнения, а также форм уведомления о постановке на учет физлица в налоговом органе и уведомления о снятии с учета физлица в налоговом органе».

Речь идет о заявлении на получение ИНН.

Текст проекта пока не опубликован.

Сообщается, что новые формы понадобились, чтобы осуществлять постановку на учет в ИФНС физлиц, не являющихся ИП и не имеющих на территории РФ места жительства (места пребывания), принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств.

Планируется, что новые формы будут применяться с октября 2019.