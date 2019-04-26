Работающим инвалидам могут вернуть индексацию пенсий

Опоздание с уплатой налогов карается НК РФ штрафом в размере 20 проценто...
В составе комиссии и представителей профсоюза и МЧС
Надо будет, кроме журнала микротравм, ещё акт составлять на каждый такой случай....
А как же....порезал палец бухгалтер о бумажку , а там заражение крови не за горами и тю тю......
Работникам, которые не отчитались в использовании доверенностей, по которым истек ...
За 11 месяцев работы - компенсация 28 к.д., а за 12 месяцев - сколько?...
Да и раньше не запрещалось
Такие авторы, уже года три как допускается.
Это же для бизнеса кредиты )
Коллекторы посетовали на уменьшение объема работ, банки стараются подкинуть им работенки :)...
А что надо подтвердить? Статья хлопает в ладоши Китаю.В комментариях ситуация раздевается, все ст...
просто любая ФНС знает сферы бизнеса с которых можно "содрать" Коммунальщики, что с них, они с лю...
статья 50/50..... План проверок был всегда 100%, даже специальный человек его делал, на это есть ...
Учёт микротравм порадовал.
Бредовая инициатива.....а как же Статья 13 Закона 323 Об охране здоровья...? Видимо при оформлени...
Смысловая нагрузкПодтвердил ваше сообщение. Чтобы стать и быть богатым и уважаемым человеком - на...
вот мне тоже кажется, что за такой заботой стоит наш крупный бизнес по производству мясных и моло...
Нормально так, у нас деградация. Сейчас стали в Китае запрещать у женщин при приеме спрашивать о ...
Неумно, нельзя было штрафовать мужика, этим они привлекли только к нему внимание и добьются проти...
Ну я написал. Наверное, я просто старый, вот и брежу :-( Хотел в личку написать, но кнопочки не ...
Пойдут волны отказов в приеме на работу по состоянию здоровья. Мол, зачем нам гипертеники и аллер...
И...? Смысловая нагрузка про Джека Ма?Попытка подколоть Мираторг?Или СНТ в Ленинградской области?...
"в Японии за это можно получить до трех лет каторги"Шпицрутенами еще не порят если на таможне най...
Круто! )))А то либо! ;-)Могу добавить, что оригинальный IAS17 ещё хуже......
для начала научитесь делать качественный продукт, а потом запрещайте, возила и буду возить из фин...
Выбирай любую отрасль, где есть инсайд, и коси капусту.Ага, а еще тот же Джек Ма и несколько круп...
Вот что смертная казнь для чиновников животворящая делает!Что характерно - как воровали, так и во...
Веду учет в трех фирма по каждой из них такая засада, сначало ФНС списала, через 3 дня приставы...
Сокращая статью: парень на инсайде поднял 165+ Так и у нас поднять можно не меньше.IT, полиция, И...
уже представляю.у нас в стране мракобесие. люди считают, что раком можно заразиться от соседей че...
построил себе дачу с вертолётной площадкой и купил роллс-ройс в заводской гараж и "нанял" своих р...
образовательные и медицинские услуги они могут оказывать для получения вычетаСамозанятые не могут...
И да, дам вам то же совет - пересмотрите понятие слова "воровство". Кстати, использование чужого ...
А вы, видимо, считаете, что итого приватизации пересматривать не надо? Да, для меня имеет значени...