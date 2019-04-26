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Работающим инвалидам могут вернуть индексацию пенсий

Глава кабмина Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития с участием ПФР проработать вопрос об индексации пенсий по инвалидности работающим инвалидам.

Ведомствам необходимо провести оценку финансово-экономических последствий такого предложения для последующего обсуждения в Правительстве.

Срок выполнения поручения — до 1 июля 2019 года.

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