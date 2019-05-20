Сбербанк будет выдавать ипотеку за один день

Сбербанк собирается сократить минимальный срок получения ипотеки до одного дня, сообщил президент банка Герман Греф в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Уже в 2019 году ипотека в день обращения может стать доступной в 2019 г. для жителей Москвы и Подмосковья, пишут «Ведомости». В других регионах это станет доступным только в следующем году и то, «если все пройдет по плану», заявил Греф.

Однако эксперты говорят о том, что такая скорость нужна редко. Да и быстро получить ипотеку могут только те, кто сразу предоставит полный и правильный список документов.