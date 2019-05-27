Вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая.
Согласно новым требованиям, сначала устанавливается социальная доплата, которая приравнивает размер пенсии к размеру прожиточного минимума пенсионера, а после этого индексируется.
До сегодняшнего дня пенсии сначала индексировалась, а уже потом назначалась социальная доплата к пенсии, если она не дотягивала до прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, на руки пенсионер получал до и после индексации одну и туже сумму.
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума в начале апреля. Согласно закону перерасчету и индексации подлежат все пенсии ниже прожиточного минимумума с января 2019 года.
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