Клерк.Ру

Выйти на социальную пенсию мужчины смогут только в 70 лет

Изменения в пенсионной системе, вступившие в силу с января 2019 года, установили возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию по старости: он повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным периодом.

К 2028 году мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться по достижении 70 лет, женщинам — по достижении 65 лет.

Между тем изменения не затрагивают социальную пенсию по инвалидности и по потере кормильца, которые назначаются безотносительно к общеустановленному пенсионному возрасту.

Напомним, что с 1 апреля 2019 социальные пенсии проиндексированы на 2%.

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