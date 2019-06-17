Ликвидировать компанию до окончания таможенной проверки не получится

В законе о госрегистрации юрлиц № 129-ФЗ от 08.08.2001 пропишут запрет на ликвидацию юридического лица до завершения проведения камеральной таможенной проверки.
Уведомление о разработке соответствующего нормативного акта опубликовано на федеральном портале.
Цель поправок — обеспечение взыскания дополнительно начисленных сумм по результатам проверок.
Текст проекта пока не опубликован.
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