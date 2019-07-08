Клерк.Ру

Петростат ошибочно разослал письма о сдаче формы П-3

Многие петербургские бухгалтеры получили письмо от Петростата о том, что их организации не сдали отчет П-3 за май.

При этом отчет либо был отправлен, либо его вообще не требовалось представлять, поскольку субъекты малого предпринимательства его не сдают. Попытка дозвониться до органов статистика терпела неудачу — телефон был занят наглухо.

Однако очень настойчивому бухгалтеру все-таки удалось дозвониться и получить объяснения. О результатах он написал в форуме «Клерка». Вот что ему ответили работники Петростата:

Добрый день, вы получили письмо, у нас произошел сбой программы, разослано письмо ошибочно всем. На письмо можно не отвечать, никаких штрафных санкций за это не будет.

Эта информация, надеется автор темы, поможет кому-то сберечь время и убережет от автоматического набора вечно занятого номера.

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