Срок для уплаты штрафа со скидкой могут увеличить

Согласно части 1.3 статьи 32.2 КоАП за ряд нарушений ПДД административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления.

В Госдуму внесен законопроект № 752254-7, который предусматривает увеличение этого льготного периода до 30 дней.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.