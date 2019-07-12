Срок для уплаты штрафа со скидкой могут увеличить

Перепутал с ООО. Ну всё равно абсурд
не правильно считаете...ИП без работников на УСН 6 вправе уменьшить исчисленный налог на всю сумм...
А почему вы переживаете по этому поводу?
Сейчас как бы не все спецоператоры позволяют через браузер отчетность сдавать....
А Вы считаете, что бухгалтер, который не может верно подобрать нужный программный продукт под нуж...
И что-то я там не нашла ни одного, который бы удовлетворил его взыскательный вкус.Вручную, на сче...
Оформляется на директора, но установлен на каком компе? Конечно у бухгалтера. ...
Да.Но предоставлять социальные/имущественные вычеты по одному этому заявлению (без уведомлений от...
Речь не про заявление на вычет. Его принимают. Заявление на возврат не берут. Принес в ноябре зая...
А я ролик посмотрела. И судей как-то не оправдываю. Но и поведение юриста выходит за всякие рамки...
По одному ООО уже три раза заявления отправлял по ТКС и один раз относил в ИФНС на бумаге.. реакц...
Вы просто не участвовали в делах арбитража Краснодарского края, там те еще су.дьи....
Ну,ну сейчас запустят как пенсионную реформу и оглянуться не успеем, новый законный способ отъема...
Недавно читала что с 01.01.2020 его закроют.
А так уже года 3 получаю (ипотечные проценты). А с этого года еще и социальный вычет получила.Это...
видимо радость от того, не заменят бухгалтеров на роботов, ни-ког-да...
Это в каком городе или регионе?
Ого... Целых 850 рублей... Какая щедрость то...
так по всем пяти можно получить. Взять пять уведомлений и написать 5 заявлений на вычет и пять за...
К сожалению, это зависит от степени адекватности и лояльности бухгалтерии. Далеко не все возвраща...
Ага... Тетя Эля и её сказочная команда пусть возвращается в свой волшебный лес. А то держат народ...
Осилила минут 30 ролика. И вывод у меня один - мужик очень сильно старался проиграть дело. И таки...
А смысл вкладываться в заведомо проигранное дело? всё равно придут "добрые" люди и "найдут" "вопи...
РЕБЯТА ЭТО ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ВВОДЯТ НОВЫЕ ОТЧЕТЫ И ШТРАФЫ ЗА НИХ БУДУТ ПРИДУМЫВАТЬ. ПРИКИН...
Парадокс блин в том, что зарегистрировавшись как ИП на УСНО 6% и заплатив все налоги (УСНО+Взносы...
не всем так выгодно. А если пять мест работы?
Мечта "патриота"Предустановленный российский софт на телефоне. Платежные карты только российски, ...
Отчетность через ФНС, ЭЦП получать в ФНС и МФЦ. Стоимость ЭЦП, как ККТ, в расходы, на всех систем...
тот самый случай, когда опечатка "в тему"
Возможно и внесут.. предложат не 2500, а 2600 и будут благодетелями...
КПРФ внесла? Не пройдёт! Вот если бы ЕдРо внесла...
Правильно ли? Вроде бы до сих пор сертификат оформлялся на директора....
Отдельный договор они себе сделали, могут и отдельную подпись....
Да где ж такие обнальщики с авансовыми отчетами за три года))) ...
А с чего вдруг он будет возвращать НДФЛ? По какой такой причине?...