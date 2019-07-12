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Срок для уплаты штрафа со скидкой могут увеличить

Согласно части 1.3 статьи 32.2 КоАП за ряд нарушений ПДД административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления.

В Госдуму внесен законопроект № 752254-7, который предусматривает увеличение этого льготного периода до 30 дней.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

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