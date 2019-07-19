Клерк.Ру

Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотеке из бюджета

Президент утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства по вопросам жилищного строительства.

В частности, Правительству поручено проверить целесообразность выдачи субсидий на первоначальный взнос по ипотеке или компенсацию процентной ставки по жилищным кредитам.

Поручение должно быть выполнено до 1 сентября 2019.

Кроме того, Владимир Путин поручил до 10 октября разработать дополнительные механизмы обеспечения жильём граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности.

 

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