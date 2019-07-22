Клерк.Ру

Western Union ввела ограничение по сумме перевода

Платежная система Western Union с сегодняшнего дня установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.

Это сделоно «в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях», передает РБК.

Ограничения являются частью комплекса мероприятий, которые платежная система проводит в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями ЦБ от 14 января 2019 года, направленными на повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, говорится в письме, которое Western Union разослала своим партнерам.
 

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Платежные системы, пластиковые карты»

Все семинары по теме Платежные системы, пластиковые карты