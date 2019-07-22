Western Union ввела ограничение по сумме перевода

Платежная система Western Union с сегодняшнего дня установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Это сделоно «в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях», передает РБК.
Ограничения являются частью комплекса мероприятий, которые платежная система проводит в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями ЦБ от 14 января 2019 года, направленными на повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, говорится в письме, которое Western Union разослала своим партнерам.
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