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Московский священник благословил и освятил криптовалюту

Telegram-канал Mash опубликовал видел-ролик, в котором священник из Москвы благословляет и освящает криптовалюту.

«Запрет на виртуальные тугрики обеспокоил владельцев криптокошельков — они нашли нестандартное решение. Обратиться к батюшке, чтобы он их освятил. Как можно запретить то, что богоугодно? Отец Всеволод службу провёл, водой покропил, деньги взял — правда, в настоящих рублях», — пишет Mash.

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