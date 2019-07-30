Московский священник благословил и освятил криптовалюту

Может проще жалобу написать на незаконные действия налоговиков? Чем вносить лишние коды ОКВЭД из-...
В командировку они могут спокойно съездить на территорию заказчика. ...
А если работники туда в командировку ездят? Надо открывать ОП и НДФЛ платить по этим работникам в...
Футуристическая картина, Незнайка в Солнечном городе или что-то подобное. А сколько потеряла реал...
За статью, конечно, спасибо, познавательно! Но анализ деятельности предприятия должен проводить э...
Главное, чтобы онлайн-унитазы не придумали.А то будут потом сравнивать сколько я заработал, сколь...
неужели реально с 01.01.20 ЭТО могут ввести???
ну, вообще да. сейчас прессуют граждан в любом виде - ип, юл, фл. лезут во все сферы; все только ...
Боюсь, эти любознательные на этом не остановятся - будут информацию персонализировать....
Прикольно, наверное, знать, какой именно кофе пили этим утром в "Будапеште". Но зачем?...
Еще одно подтверждение, что от ПФР польза только бюджету....
Главное - на кой и кому эта информация в принципе нужна, непонятно. Кто из присутствующих проверя...
Знакомый военный рассказывал, что когда он был начфином воинской части, одна тетка нажаловалась н...
Даже Маяковский винил не директора, а бедного главбуха! ...
Закон о "суверенном интернете" снизит скорость маршрутизации в 625 раз. И что будет тогда с дост...
Мало видеть, надо понимать, что с этой информацией делать. Пока это просто гигантская регистрирую...
Расскажите нам каким образом и насколько пополнится бюджет от этого повышения ставки!...
Ну и гербовое свидетельство о смерти можно сейчас оформить и через МФЦ, в ЗАГС напрямую обращатьс...
В современных реалиях: Товарищ Главбух! Я вот сейчас здесь, в Вашем кабинете на моём смартфоне пи...
Что-то имеющийся опыт несколько расходится с описанным... Из ТиНАО, например, перевозка увезла не...
Её до меня уже рассказали непосредственные участники событий. Я так, повторяюсь для тех, кто не ч...
А большинству наших граждан вообще наплевать на все. Пока дело не коснется их личных интересов ;)...
Ну, Мишустин горазд сочинять и бахвалиться. Но вот почему-то г-ну, сообщающему о выключении АСК Н...
Хм, получилось 4 400 руб. на одного работодателя, то есть в среднем ошибка в отношении 9 человек....
АСК НДС выключен по всей стране. А как же «Мы всё видим, всё про всех знаем»?...
Если уж мы стали говорить за других, то нет, большинству клерков на историю с этим кино наплевать...
... и снова к этой избитой изъезженной теме; давайте прокатимся по ней еще и еще, но так ничего в...
Как хорошо, что у нас есть Вы - тот, который расскажет всю обжигающую правду....
НДПИ вообще-то платится по месту нахождения месторождений. Это вот как раз алмазы и газ....
А журналист ответил что брал Американо! Мишустин задумался...!!!...
а введут ежемесячный отчет по трудовым книжкам и увеличат поступления в бюджет от штрафов в 2 раз...
Ну, так в чём вопрос - прописывайтесь в Москве и получайте все льготы. А по налогам у нас льготы ...
НДС надо отменять. Это во всех смыслах вредный налог, сжигающий ресурсы, и не создающий никакой п...
А московский бюджет формируется из тех денег, которые отобраны у регионов. В нашей области лес, а...