ИП смогут стать резидентами ТОР

В настоящее время индивидуальные предприниматели не имеют возможности получить статус резидента территории опережающего социально-экономического развития.

Власти решили исправить эту ситуацию. Минэкономразвития опубликовало на федеральном портале уведомление о разработке проекта по внесению изменений в статью 34 Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»

Нововведение приведет к повышению предпринимательской активности в моногородах, развитие малого и среднего предпринимательства, отмечает МЭР.

Текст проекта пока не опубликован. Планируется, что новые правила будут готовы к декабрю 2019.