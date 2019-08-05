Прокуратура проверяет НПФ «Будущее»

И больше ничего на них не держиться, да и там как-то фигово всё закреплено. С какого раза распиар...
Так бы жили, он вообще персонаж жирнала мурзилка
к бухгалтеру на аутсорсе. А тот чаще всего посылает к их руководителю, который и спустил списки с...
Скажите мне пожалуйста , а 1990 году Вы за кого были за Ельцына и партию?))...
Социализм?)) Ща будет Вам социализм, все соцобязанности станут достоянием народа)) а власть их б...
Почему не пойти во власть через двери? Парадные, чистые? Почему нужно лесть через окно под ногами...
Добрый день!С ценами Вы можете ознакомится по ссылке: https://www.a-practic.ru/services/diadoc/Пр...
Проанализировав информацию из разных источников про "преступную деятельность" ФБК очень хочется с...
Думаю эта тема была ЗА границей "большой игры"))
О, а вот и главный форумский антисоветчик подтянулся :)))) Как раз Вас вспоминала, думаю - ну ка...
Раз уж так тут серьезно я живу в СПб и часто в Риге, а то начнется щаз))...
Вы прям как только что из инкубатора! )Пищать умеете, а голова не работает - сидите в своих предс...
Зря Вы так, Надежда, я живу в Риге, а в Огре у меня дача, я очень часто бываю в Финляндии и Болга...
Ну, раз сам великий филолух так говорил, то это конечно правда. Кстати, если бы провели опрос где...
СССР закончился в 1953 к сожалению
Она не входит, это вообще другая часть мира, ЕС близко, кто живёт в одной части нашей огромной ст...
К сожалению да. Потому что новомодное образование по типу США и Европы не даёт необходимых знаний...
Ага и многие новоиспеченные граждане США считают что до нашей эры - это до его рождения, а наша э...
Советская власть закончилась в 1993г ? Опрос указан с 18 лет и старше, то бишь, кто хоть как то ...
Оборонка держится только на пенсионерах (к вопросу о советском образовании)....
Супер! Приятно прочесть :) с прошедшим праздником
Сначала убирали медиков с предприятий, теперь возвращают, клоуны блин...
Ну какой тут может быть пример? )) Пример написания ФИО ИП или названия организации?А коды нало...
А где цены на подключение. На обслуживание. На все остальное?Я когда искал варианты, мне все гово...
интересно всех работодателей обяжут? мне вот как то карта МИР ... ну не очень, ХОЧУ на другую ЗП ...
И количество мед лицензий увеличится, а за них денежки надо платить....
То, что есть сейчас, ни в какое сравнение не идет с МММ. И мавродий, как раз прекрасный детектор,...
Получается потихоньку, в нашем регионе, за Москву не берусь отвечать. Там вообще все по другому. ...
А пример заполнения есть? Потому что мне многое непонятно. Что за код подразделения налогового ор...
Ну МММ это не показатель, сейчас полно людей с современным образованием которые также несут деньг...
Звучит, как оправдание происходящего беспредела.
Уже тож е прочитал в википедии
Кто сказал? Есть БСО, которые никогда к ККТ не имели отношения и не имеют. Например, ведомственн...
Супер!! Спасибо за поздравления! Коллеги всех с праздником! И стоять во все оружии на страже зако...