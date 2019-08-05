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Прокуратура проверяет НПФ «Будущее»

Генпрокуратура начала проверку негосударственного пенсионного фонда «Будущее», передает Рейтер.

Как сообщает прокуратура Иркутской области, проверка НПФ «Будущее» выявила «факты неправомерного перевода денежных средств пенсионных накоплений из ПФР в этот фонд».

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