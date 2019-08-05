Прокуратура проверяет НПФ «Будущее»

РюмкаБезысходности И больше ничего на них не держиться, да и там как-то фигово всё закреплено. С какого раза распиар... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

KateK к бухгалтеру на аутсорсе. А тот чаще всего посылает к их руководителю, который и спустил списки с... Сотрудники идут с вопросами в бухгалтерию. Как бухгалтеры на это реагируют?

Olgabsh Скажите мне пожалуйста , а 1990 году Вы за кого были за Ельцына и партию?))... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Olgabsh Социализм?)) Ща будет Вам социализм, все соцобязанности станут достоянием народа)) а власть их б... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Olgabsh Почему не пойти во власть через двери? Парадные, чистые? Почему нужно лесть через окно под ногами... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Nаdine О, а вот и главный форумский антисоветчик подтянулся :)))) Как раз Вас вспоминала, думаю - ну ка... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Olgabsh Раз уж так тут серьезно я живу в СПб и часто в Риге, а то начнется щаз))... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Андрей Стефановский Вы прям как только что из инкубатора! )Пищать умеете, а голова не работает - сидите в своих предс... «Ночной бухгалтер». Пользуясь госуслугами, можно остаться без квартиры

Olgabsh Зря Вы так, Надежда, я живу в Риге, а в Огре у меня дача, я очень часто бываю в Финляндии и Болга... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

РюмкаБезысходности Ну, раз сам великий филолух так говорил, то это конечно правда. Кстати, если бы провели опрос где... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Olgabsh Она не входит, это вообще другая часть мира, ЕС близко, кто живёт в одной части нашей огромной ст... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

RURU GURU TAX К сожалению да. Потому что новомодное образование по типу США и Европы не даёт необходимых знаний... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

RURU GURU TAX Ага и многие новоиспеченные граждане США считают что до нашей эры - это до его рождения, а наша э... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Dmitriy A Советская власть закончилась в 1993г ? Опрос указан с 18 лет и старше, то бишь, кто хоть как то ... Что россияне думают про советскую и современную власть

yante А где цены на подключение. На обслуживание. На все остальное?Я когда искал варианты, мне все гово... Интеграция 1С и ЭДО: какое решение выбрать

Dmitriy A интересно всех работодателей обяжут? мне вот как то карта МИР ... ну не очень, ХОЧУ на другую ЗП ... Работодателей обяжут информировать сотрудников о праве выбора зарплатного банка

НатальяС И количество мед лицензий увеличится, а за них денежки надо платить.... Работодателям рекомендуют иметь офисных врачей

РюмкаБезысходности То, что есть сейчас, ни в какое сравнение не идет с МММ. И мавродий, как раз прекрасный детектор,... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

RURU GURU TAX Ну МММ это не показатель, сейчас полно людей с современным образованием которые также несут деньг... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Над.К Кто сказал? Есть БСО, которые никогда к ККТ не имели отношения и не имеют. Например, ведомственн... Какие БСО применяются с июля 2019