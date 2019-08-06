Крымским работодателям предстоит сдать в ПФР новый отчет

Все работодатели, осуществляющие свою деятельность в Республике Крым и городе Севастополе, должны будут представить в ПФР сведения о тех периодах работы или иной деятельности работающих у них граждан, которые имели место до регистрации этих граждан в системе обязательного пенсионного страхования.

Такая норма содержится в Федеральном законе от 02.08.2019 № 306-ФЗ.

Сведения должны быть представлены в срок до 31 декабря 2021 года.

Форму этих сведений определить ПФР.

После получения от работодателей данных сведений ПФР внесет данные на ИЛС крымчан.

Глава Минтруд Максим Топилин ранее отмечал, что аналогичная работа в отношении застрахованных лиц, проживающих на иных территориях РФ, была проведена в 2003-2008 годах.