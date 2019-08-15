Названы самые частые ошибки при заполнении бланков для открытия бизнеса

Вроде все понятно написано:
я тоже не поняла, если есть у мошенника доступ к личным данным, знают кодовое слово, то зачем воо...
Кто нибудь объяснит, в чем был мотив у трейдера? Ничего не понял, за что зацапали парня?...
Ну да, государство яростно облагает налогом самозанятых декретниц, пекущих торты на дому, а то ви...
MaxC только что выше всё правильно перевёл на русский язык. Повелитель страны нервничает, что на ...
Ваша история напомнила мне историю друга. У приятеля угнали машину. Он человек со связями и обрат...
Может есть смысл брать кредит в валюте? В такой ситуации банк должен платить заемщику?...
ЫЫЫ А за каким тогда такой ВКЛАД?
А вы категории людей не путаете? Если человек в принципе не хочет работать, то с его бедностью и ...
А в пятницу летом никто не пьёт....?
Регулярно подвисает сервис. Мало банков. И очень много спамят на почту. Терпения на них не хватае...
Я думаю люди настолько обрадуются 4-дневной рабочей неделе, что готовы будут ждать ответ из гос.у...
В жарких странах, например в ОАЭ, некоторые организации работают по необычным графикам, например,...
А кто сказал, что этот человек аттестацию не пройдет? Ну, а если не пройдешь, значит надо искать ...
А что мешает "уменьшение" также учесть в текущем периоде, когда производится перерасчет?...
А нам и сейчас приходят на эту публикацию ссылки и мы её читаем. Колбасит их неподецки как-то. Мо...
Потом ты захочешь еще один выходной день.
Сколько не пили бюджет, а людей работать не заставят. Я не знаю как убедить бедного человека, что...
По-моему, налоговикам проще НК подогнать под программу. Смешно и грустно, но это так....
Это было давно. Лет... блин, страшно вспомнить, но не меньше 10-ти. С тех пор "политика партии" п...
вся эта фигня с четырехдневной рабочей неделей сродни фигни со знаком "шипы" и отменой перехода н...
Они, Матушка, воттекрест, это они, лиходеи)))
Видимо, понимают суть только сами авторы статьи из ВШЭ.. и то не факт.....
Четырёхдневка, бесспорно, хороша. Но мне бы сначала неотгулянные отпуска взять....
у меня в ресторане в Москве уборщица 45000 получает, не каждый главбух в Саратовской области, отк...
Сколь я читал в интернете, предлагается 4-х дневная неделя именно с сохранением з/п. То есть юрид...
Ееее! Как классно, что починили. Мы скучали)
Водку дешевую и банку кильки в томате + полчернушки.Это - ужин, чо уж))...
Поправьте меня если я ошибаюсь, но по-моему у любого нормального бухгалтера уже давно ненормирова...
это не те ли 10млн."непонятных" людей ))) которые нигде не числятся, не платят налоги, т.е. снача...
поллитру чего? более-менее питьевое красное вино у нас 600-850 руб./бут 0,7л (Новосибирск). Крымс...
Обидно то, что ввели маркировку, а затронула она только своих граждан. Я закрыл направление обуви...
Может и просто. Хотя недооценивать я бы тоже не стал, надо не только отследить, но еще и всё это ...
кофе за 35= на весь день? опять бряхня
У меня был один магазин в одном месте... Честно платил налоги по ЕНВД. Работников не было. Но ко...