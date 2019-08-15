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Названы самые частые ошибки при заполнении бланков для открытия бизнеса

Причиной отказов в государственной регистрации компаний и ИП является нарушение требований к оформлению документов.

В УФНС по Костромской области озвучили типичные ошибки заявителей, при заполнении форм для госрегистрации:

• заполнение заявлений чернилами не черного цвета либо прописным шрифтом;
• несоответствие указанных кодов ОКВЭД Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2);
• опечатки в дате и месте рождения, паспортных данных и иных персональных данных руководителя, учредителя организации, заявителя;
• отсутствие индекса в адресе места жительства заявителя или адреса места нахождения юридического лица;
• неверное заполнение сокращений адресных реквизитов (города, улицы, квартиры, офиса).

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