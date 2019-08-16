Записаться на прием в налоговую инспекцию можно через Интернет

Записаться онлайн на прием в налоговый орган можно с помощью Интернет-сервиса ФНС России или на портале Государственных услуг.

Запись начинается за две недели и заканчивается за 12 часов до предстоящего визита. Каждый налогоплательщик может записаться на прием в инспекцию не чаще чем три раза за две недели. Посетителю не стоит опаздывать на десять и более минут, так как он лишается права приоритетного обслуживания и автоматически переходит в общую очередь.

Наиболее востребованы налогоплательщиками услуги по приему деклараций 3-НДФЛ, получению ИНН, а также урегулирование задолженности, отмечает УФНС Калмыкии