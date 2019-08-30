Со следующего года бухотчетность надо будет сдавать в электронном виде

С 1 января 2020 года вводится принцип «одного окна»: отменена обязанность представлять отчетность в Росстат, а вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов ЭДО. Об этом напоминает ФНС.

Для субъектов малого предпринимательства предусмотрен переходный период. К таким субъектам отнесены те, чья среднесписочная численность не более 100 человек, а доход не превышает 800 млн руб.

В 2020 году они еще могут предоставить бухгалтерскую отчетность в виде бумажного документа, а с 2021 года — только в электронном виде через оператора электронного документооборота.