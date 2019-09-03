Как можно быть таким везучим? Получил больше 2 млн рублей ни за что

Житель Магадана выиграл в лотерею суперприз в размере 2,3 млн рублей, хотя даже не угадал ни одного числа из 12 выпавших, сообщает MagadanMedia.

Мужчина играл в быструю лотерею. На карточке нужно отметить любые 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. По правилам побеждает тот, кто угадает все 12 чисел или вообще ни одного.

На свой билет он потратил всего 60 рублей, а после уплаты налога на руках останется около 1,5 млн рублей.