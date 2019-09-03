Частники не смогут задирать цены на дубликаты госномеров

Максимальную цену на таблички с госномером для транспорта зафиксируют.

Частные производители не смогут запрашивать больше 2 тыс. рублей за комплект, если номер идет на машину, и 1,5 тыс. рублей – на мотоцикл. Такой проект приказа опубликовала ФАС, передает «Коммерсант».

Табличку можно заказать в Госавтоинспекции или у частного производителя. У них разные цены, в зависимости от качества печати и скорости исполнения.

Сейчас средний ценник по рынку составляет 1,2-1,6 тыс. рублей за комплект. Примерно за ту же цену можно оформить дубликат через ГИБДД, если воспользоваться 30-процентной скидкой сайта госуслуг. Во многих регионах выгоднее заказывать дубликат так, потому что частные конторы просят от 2 тыс. рублей.

Непонятно, должны ли будут частники снизить стоимость печати табличек американских и японских машин. Сейчас дубликаты таких номеров стоят от 3500 рублей.