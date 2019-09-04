ФНС получит данные по счетам, которые вы раньше могли прятать

ФНС получит уже скоро получит данные о счетах россиян в Швейцарии.
Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень, сообщает РБК.
Переговоры шли два года, швейцарский департамент финансов опасался российской коррупции и слабой защиты персональных данных. Однако наша налоговая служба утверждает, что у неё все хорошо с защитой конфиденциальной информации и никаких нарушений прав человека нет и быть не может.
Швейцария занимает первое место по перечислениям из России — $9,16 млрд за 2018 год. Средняя сумма одного перевода в Швейцарию составила почти $9 тыс.