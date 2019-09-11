Клерк.Ру

ФНС придралась из-за двух букв в названии. До этого четыре года молчала

ФНС опомнилась, что зарегистрировала компанию неправильно.

Спустя четыре года компании сказали исправить фирменное наименование, потому что в нем присутствуют буквы иностранного алфавита «DI» без русской транскрипции.

Налоговая пыталась решить вопрос мирно, но компания игнорировала письма и предписания. Заставил компанию суд (решение Арбитражного суда Саратовской области № А57-14803/2019).

Компания потеряла прежнее название, а еще и на госпошлину в 6 тыс. рублей попала.

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