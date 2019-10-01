Бизнес освободят от сдачи отчетности в Росстат

Но только к 2024 году.

Статистическую отчетность решили упразднить.

Росстат подготовил концепцию создания Цифровой аналитической платформы. Она предусматривает полную ликвидацию форм статистической отчетности и объединение системы сбора статистики. Концепцию одобрили в правительстве.

Статистическая отчетность, начиная с «бумажной», с 2022 года должна будет постепенно сокращаться, вплоть до полного ее упразднения в 2024 году. Кроме того, после 2024 года, согласно концепции, статистика будет собираться на основе первичных данных организаций.

Программное обеспечение для ЦАП разработают в 2020 году.