Замглавы ФНС отправлен в отставку

МРОТ освободите от налогов и вы сами увидите работающих, ничего делать не надо.......
А бюджет муниципалитета разве не пополняется из моих же налогов?...
И за электроэнергию сам плачу. И коммунальные сам.
Кто эти другие, если пастуху я сам плачу?
Я думаю , что нехорошо дела гороно на обсуждение на горшках выносить ....
точно нет долгов в виде штрафов за не сданную отчетность?...
Ничего плохого..... для непосвященных в саму процедуру
Познакомься с ними, сходи в налоговую или позвони.
А в чем запутка? Все верно написано. Рекомендации Минтранса никак не могут быть обязательными...
Почему вдруг необоснованны? Если это прямо предусмотрено НК. У кого снимали при проверке? Или это...
Последнее предложение объяснило все. Ненаучная фантастика о жизни розовых единорогов....
Срок для отмены судебного приказа исчисляется со дня его получения....
на словах "государственное гарантирование пенсионных резервов" не выдержала, засмеялась.господи б...
Допустим, вы указали у себя в учетной политике описанный порядок. Амортизируете в НУ какое-то вре...
проходим процедуру получения в сбере этой гарантии. Сбер вынес весь мозг при этом. Документов куч...
А почему только женщинам? У нас с женой 2 квартиры. И не редко живем отдельно друг от друга. Поэт...
Наверно, потому так быстро и нашли :)
Что бы БУ был равен НУ, в учетной политике по НУ у себя пишем что порядок как в БУ, т.к. при этом...
Когда они уже уравняют бух и налоговый учёт в этом плане?!!! ...
по мне главное, чтобы сотрудник качественный был, а все его ипотеки, кредиты меня лично не волную...
Есть ли способ спровоцировать принудительную ликвидацию? Висит допустим компания без долгов, отче...
Ну и по неполученному доходу мужа так же. Он же иногда сантехник, грузчик, автомеханик, психолог ...
Пусть и работающим женщинам доплачивают, мы с этой доплаты готовы налоги оплатить ;)))...
это не первое письмо на данную тему. и абсолютно правильное. в НК нет требования о нормировании м...
главное, чек не забыть пробить с признаком "расход". и вся экономия уйдет на покупку кассы :)))...
Да ну? И какую же? Тем, что повысит им налоги, причем в разы? Малый бизнес и так выживает из посл...
за вашу корову другие люди платят, когда она под светом фонарей вечером с пастбища возвращается и...
Потому что именно убийство схемотехников и принесет пользу МБ. Уж точно бОльшую, чем ЕНВД....
КАК можно было выпустить такое письмо? На кол-кто его подписал.... Надо всех запутать вконец...
По факту же муж пользуется услугами, экономит на клиринговой компании, услуг репетиторов, нянек, ...
Можно еще такое бесплатное приложение попробовать 40+ языков в одном, очень эффективно запоминают...
Грустно, когда идиоты проявляют законодательные инициативы. А другие - их принимают......
Ну вообще то в НК РФ как то по другому описана процедура возврата НДС при экспорте......
Ему бабушка подарила. У бабушки ретроградная амнезия с позавчерашнего дня, такая беда!...
Очевидно, что сотрудник не занимается продажей сам, он сливает дампы оптом в шопы, а те уже заним...