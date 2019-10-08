Клерк.Ру

Замглавы ФНС отправлен в отставку

Глава кабмина Дмитрий Медведев сегодня подписал распоряжение, которым от своей должности освобожден заместитель руководителя ФНС Андрей Батуркин.

Причина увольнения — переход на другую работу.

По информации на сайте ФНС, Батуркин был назначен заместителем руководителя службы в декабре 2016 года. Ранее занимал должность замруководителя секретариата первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

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