Billa запустила сервис по снятию наличных на кассе

Billa вместе с Mastercard и Райффайзенбанком запустили сервис снятия наличных на кассах во всех магазинах ритейлера в России

В настоящее время сервис доступен для держателей карт Mastercard и Maestro, выпущенных 12 банками, пишет «Интерфакс». Чтобы снять наличные, покупателю нужно оплатить товар картой и запросить у кассира нужную сумму, кратную 100 рублям и не превышающую 5 тыс. рублей.

Сервис снятия наличных на кассах магазинов начал тестироваться в России в этом году. В частности, Visa тестировала этот сервис в партнерстве с сетью «Русский пармезан» и Россельхозбанком. Сбербанк запустил сервис снятия наличных на кассах в торговых точках удаленных и малонаселенных пунктов