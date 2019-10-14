Налоговый инспектор попалась на сливе данных

Налоговые инспекторы повсеместно разглашают данные о компании ее конкурентам или другим покупателям. А вот редкая история, когда продавец попался.

В Уфе осудили сотрудницу межрайонной инспекции ФНС России №40. 26-летней женщине предъявлено обвинение в разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, пишет UfaTime.ru.

С ноября 2017 по июль 2018 года директор одной из коммерческих фирм передал инспектору 65 тыс. рублей. Деньги предназначались за оказание содействия в исключении нескольких юридических лиц из проектов плана выездных налоговых проверок. Инспектор также предоставляла бизнесмену выписки по банковским счетам контрагентов и конкурентов компании.

Свою вину женщина признала частично. По решению суда виновная оштрафована на 550 тыс. рублей, также ей запрещено занимать должности государственной и муниципальной службы в течение 3 лет.

Сумма взятки конфискована в доход государства.