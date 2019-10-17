Клерк.Ру

Ozon подключился к Системе быстрых платежей

Интернет-магазин Ozon подключилась к Системе быстрых платежей (СБП) и в ближайшее время клиентам станет доступна возможность оплаты товаров при помощи QR-кода.

Техническую возможность подключения обеспечил «Ак Барс банк», сообщает ТАСС.

В ближайшее время клиенты тех банков, которые реализовали возможность C2B-переводов, смогут моментально оплачивать покупки на онлайн-площадке без необходимости заполнять данные банковской карты.

Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона, запустил ЦБ РФ в начале этого года. Сейчас к СБП подключено более 22 кредитных организаций, в том числе 10 системно значимых банков. В рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах.

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