Как поставить на учет обособку, открытую филиалом

Организации подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ей недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным НК.
Постановка на учет по месту нахождения обособок (за исключением филиала, представительства) осуществляется налоговыми органами на основании сообщений, представляемых организацией.
А как быть, если надо поставить на учет обособку, открытую не «головой», филиалом организации?
Минфин в письме № 03-02-07/1/74450 от 27.09.2019 пояснил, что Налоговым кодексом не предусмотрена особенность постановки на учет организации по месту нахождения обособленного подразделения филиала организации.
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