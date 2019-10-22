Малому бизнесу могут простить налоговые долги

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил с 2020 года начать «налоговую амнистию» малого бизнеса — как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц.

«Самое главное — закрыть страницу прошлого, — пояснил Титов. — Состояние бюджета сегодня таково, что государство может позволить себе жест великодушия — освободить малый бизнес от накопившихся налоговых недоимок. Можно считать этой одной из мер не только по поддержке рынка, но и по решению социальных проблем, потому что малый бизнес во многом выполняет и социальные функции».

Это предложение будет направлено в Правительство, сообщается на сайте бизнес-защитника.