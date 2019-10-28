Через «Сбербанк Онлайн» теперь можно перевести деньги за границу

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность оплачивать услуги за рубежом. Клиенты смогут делать переводы на счета по всему миру, в том числе в пользу юридических лиц.

Для перевода необходимо войти в Сбербанк Онлайн, выбрать в меню платежей опцию «За рубеж» — «По номеру счета», тип получателя и цель перевода. Далее указать реквизиты клиента в иностранном банке: номер счета, SWIFT-код, ФИО получателя или название организации. Деньги будут зачислены на счет адресата.

Денежный перевод можно отправить в долларах или евро, лимит на момент запуска составит 300 000 рублей в день или эквивалент этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод составит всего 1% от суммы (минимум — 150 рублей).