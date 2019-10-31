Налоговикам не нужно разрешение физлица для запроса информации о льготах

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 361.1 НК, в случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает эти сведения у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения.

А как это коррелирует с законом о защите персональных данных?

Все нормально, ответила ФНС в письме № БС-4-21/21672@ от 22.10.2019.

Отсутствие у налогового органа согласия налогоплательщика на обработку его персональных данных не может рассматриваться основанием для ненаправления налоговым органом запроса, предусмотренного абзацем вторым пункта 3 статьи 361.1 НК с целью подтверждения права налогоплательщика на налоговую льготу.