Какой КПП указывать в отчетах по налогу на имущество

Налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, представляют налоговую отчетность в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.
При заполнении титульного листа отчетности по налогу на имущество организаций указывается КПП, который присвоен организации тем налоговым органом, в который представляется налоговая отчетность.
Для организаций — крупнейших налогоплательщиков КПП указываются согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения (5 и 6 разряды КПП — «01»).
Такое разъяснение дает ФНС в письме № БС-4-21/21144@ от 15.10.2019.
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