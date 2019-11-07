Нет сведения о держателе реестра акционеров = нет записи в реестре МСП

Сведения об акционерных обществах (за исключением вновь созданных), отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, могут быть внесены в Единый реестр субъектов МСП только в случае, если в составе сведений о них в ЕГРЮЛ содержатся сведения о соответствующем держателе реестра акционеров акционерных обществ.

Об этом сообщает ФНС в письме № ГД-4-14/21908@ от 25.10.2019.