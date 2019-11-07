Клерк.Ру

Нет сведения о держателе реестра акционеров = нет записи в реестре МСП

Сведения об акционерных обществах (за исключением вновь созданных), отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, могут быть внесены в Единый реестр субъектов МСП только в случае, если в составе сведений о них в ЕГРЮЛ содержатся сведения о соответствующем держателе реестра акционеров акционерных обществ.

Об этом сообщает ФНС в письме № ГД-4-14/21908@ от 25.10.2019.

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.

Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.

Всё про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Лариса Магафурова
Хочу купить за 3 500 ₽ 6 000 ₽ Узнать больше
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Малый бизнес»

Все семинары по теме Малый бизнес