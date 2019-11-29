Не надо недооценивать проверяющих

По договору цессии Агрофирма Омская приобрела право требования долга на 80 млн. руб. Заплатила лишь 29 млн. руб., так что зависла кредиторка 51 млн.руб.

Через месяц первоначального кредитора ликвидировали. Пытались завуалировать долг некорректной проводкой в учёте. Но налоговики оказались не промах – хитрость эту выявили, включили кредиторку в доход. Да ещё и оштрафовали за некорректный учёт (120 НК РФ).

С возражениями компания откопала ещё один договор цессии: по нему выходило, что до ликвидации кредитора долг снова перевели, теперь уже на физика. Но:

в учёте эта операция, понятно, не отражалась ни у одной из сторон;

допрошенный физик пояснить ничего по сделке не смог;

сумма договора (800 руб.), да ещё и с отсрочкой уплаты до 2025 года наводили на не самые хорошие мысли..

Когда налоговики назначили экспертизу давности документа – компания включила заднюю, не разрешив вырезку штрихов из подлинника документа. Все это сыграло не в пользу компании (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу № А46-16619/2018).

«Выездной налоговой проверкой подтверждено, что целью сделки, оформленной новым договором уступки от 09.04.2016, является исключение установленной в ходе проверки суммы невостребованной кредиторской задолженности в размере 51 486 796 рублей из состава налогооблагаемых доходов Общества, и уклонение от уплаты налога на прибыль организаций».

Итог: – 13 млн. руб.