А вы заплатили бы налог на страх?

Налоговые инспекции с помощью АСК НДС-2 легко выявляют налоговые разрывы в цепочке контрагентов. При этом проверки в отношении контрагента-нарушителя (тем более имеющего признаки фирмы-однодневки), как правило, не проводятся.

Соответственно, претензии ему не предъявляются, истинных бенефициаров инспекторы не ищут. Вместо этого добросовестных налогоплательщиков приглашают на комиссии в налоговые органы и предлагают «добровольно» отказаться от вычета по НДС и доплатить налог.

Многие предприниматели соглашаются на такие предложения, опасаясь угрозы выездной налоговой проверки, сулящей доначисление больших сумм налогов, пеней и штрафов, риски банкротства и даже возбуждения уголовного дела. И подобные ситуации становятся тенденцией.