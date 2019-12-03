Получить документы о госрегистрации ЮЛ и ИП теперь можно по электронной почте

Теперь заявитель может получить документы о регистрации юрлица или ИП по электронной почте независимо от способа подачи заявления в регистрирующий орган.

До сих пор документы о регистрации ЮЛ или ИП направлялись по электронной почте только при представлении электронных документов. Сейчас при подаче документов в регистрирующий орган на бумаге или их направлении через МФЦ или нотариуса документы о регистрации ЮЛ или ИП будут направлены по электронной почте, указанной в заявлении о регистрации.

При необходимости заявитель может обратиться в регистрирующий орган (в МФЦ или к нотариусу, направившему документы на регистрацию) и получить на бумаге документы, подтверждающие содержание полученных по электронной почте.