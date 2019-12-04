Перед покупкой лотерейного билета, перечитайте банковский договор

Подпишусь под каждым вашим словом, Вы совершенно правы. ...
Чтобы конкурировать с Алиэкспресс нужно для начала отменить трудовой кодекс. У меня знакомая, жив...
Так и в Греции та же обязанность, от 0,5 до 4 евро в зависимости от "звездности" места проживания...
У меня тоже весит долг по транспортному налогу за 2017 год, оплата была через сбербанк онлайн по ...
Интересно, а у кого уже есть соглашение, его не надо будет менять на заявление?...
Получается СЗВ-стаж, мало. Мы же раз в год подаем СТАЖ, все видно и даты и отпуск и все, зачем эт...
В Лиссабоне тоже есть. 2 евро за ночь с носа.
Это банальность. Вы - не эксперт. Справедливость выше закона. Работник зависим от работодателя. Ш...
Почему механизм "беспрецедентный"? В Испании в Каталонии платят в отелях. Туристический сбор назы...
Не, не так: дебет у окна, кредит у двери (старый анекдот))
С ЭЦП вообще всё интересно: для разных площадок свои подписи, директору ЭЦП надо как директору и ...
VolkovCommander, FAR, Lexicon, Tetris и Энциклопедию Кирилла и Мефодия
заведи козу домой - выведи козу из дома...
Я думаю это потому, что когда придумали двойную запись и бух.счета, не было такого законодательст...
Можно. Но при получении на почте - арестуют.
Ну нет у них денег на это! Нет! Тут на мрамор для облицовки офисов не хватает, а Вы о каком-то э...
С Алиэкспресс можно будет заказать телефон с глобальной прошивкой?...
Ничего не платила ни на какой авансовый кошелек, но сумма транспортного налога в личном кабинете ...
Недавно отправляла вещи родственникам в поселок. Так доставка до ближайшего городка плюс отдельно...
Отправляю через СБиС. По крайней мере остается квитанция о приеме и следы в интернете....
Базу можно забрать в коробку. Деньги за это вряд ли берут) Мне кажется, могут пойти на встречу, е...
Проблема в том, что это "идеальное общество" находится в голове бухгалтера(заказчика) дописки. И ...
Производитель, экспортер или продавец будут покупать и предустанавливать. Вы думаете от чего подо...
походу он у них плохо продвигается, вот и агитируют
Вообще, конечно, невесело. У всех есть неполные ставки в компаниях...
Я имела в виду, что они еще с формой отчетности не определились, а решать подобные сопутствующие ...
Почему так? Что-то не так со статьей? Пробежался, вроде "криминалу" нет...
Задвоили у тех, кто платил на авансовый кошелек. В теории на 3 декабря сумму аванса из кошелька д...
У каждого поинтересуются не слишком ли он задержался на этом свете, и подарят кг. мышьяка или амп...
чтобы заставить работодателя оплатить занятия сотрудников спортом надо продумать налогообложение ...
Мне кажется, виной всему является обычная человеческая жадность. Конечно, там не дебилы сидят, ко...
да ладно вам, кошечки нормальные
Ну облака 1С - это уже не новый продукт совсем