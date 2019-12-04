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Перед покупкой лотерейного билета, перечитайте банковский договор

 Клиент Альфа-банка жалуется на грабительскую комиссию при покупке лотерейных билетов. Мужчина приобретал билеты онлайн, а потом узнал о комиссии за квази-кэш операции, дороже самих билетов.

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