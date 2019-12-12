Пара деталей к образу Эльвиры Сахипзадовны из ЦБ

Глава ЦБ, Эльвира Набиуллина – очень закрытый человек.
Ее, в отличие от предшественника Сергея Игнатьева, невозможно встретить в коридорах офиса на Неглинной.
Когда Эльвира Сахипзадовна идет в переговорную, кабинеты служащих ЦБ блокирует охрана, и они не могут из них выйти, пока она не закончит шествие. Для главы ЦБ существует свой собственный вход в банк. Когда Набиуллина выходит, чтобы сесть в автомобиль, внутренний дворик оцепляется по периметру.
Помимо внутренней службы безопасности главу ЦБ охраняет Росгвардия.